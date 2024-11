Young Boys espère ouvrir son compteur

Young Boys entame mardi la deuxième moitié de la phase préliminaire de la Ligue des champions. A domicile contre l'Atalanta, le double champion de Suisse en titre espère remporter enfin son premier point à l'occasion de la 5e journée.

A peine Joël Magnin avait-il été promu entraîneur pour la deuxième fois à YB que le match de Ligue des champions contre l'Inter Milan figurait déjà au programme. Les Bernois étaient passés près de remporter un point, un but encaissé à la 93e minute mettant alors fin aux espoirs bernois.

Un peu plus d'un mois plus tard, c'est une autre équipe italienne de premier plan qui est en visite au Wankdorf. L'Atalanta pointe à une longueur seulement du leader Naples et est à égalité avec l'Inter de Yann Sommer. Les comparaisons s'imposent donc.

"Nous devrons jouer avec courage, comme contre l'Inter. Nous avons alors vu ce qu'il est possible de réaliser lorsque chaque joueur donne le meilleur de lui-même", a expliqué Joël Magnin.

YB est invaincu depuis quatre matches en championnat et a enfin réussi à marquer son premier but en Ligue des champions il y a trois semaines contre le Shakhtar Donetsk (2-1). Mais l'infirmerie bernoise ne désemplit pas, même si Loris Benito et Patric Pfeiffer sont proches d'un retour.

