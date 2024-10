Young Boys craque en fin de match contre l'Inter

Rien ne sera épargné aux Young Boys cette saison. A la peine en championnat, les Bernois ont concédé une troisième défaite en trois matches en Ligue des champions. La plus amère.

Au Wankdorf, les Young Boys se sont inclinés 1-0 devant l’Inter Milan sur une réussite de Marcus Thuram à la... 93e minute. Sorti du banc, le Français a surgi au premier poteau pour reprendre un centre de Federico Di Marco. Le sort est bien cruel pour les Bernois. Même si David von Ballmoos a arrêté un penalty au début de la seconde période, ils ne méritaient pas de perdre ce match.

Au coup d’envoi, les deux entraîneurs ne cachaient pas leur jeu. Pour Joël Magnin comme pour Simone Inzaghi, le match le plus important de la semaine était bien celui de dimanche, à Lugano pour les Bernois, face à la Juventus pour les Milanais. Ce large tournus a profité aux Young Boys qui auraient pu mener au score à la pause sans des sauvetages de Benjamin Pavard et de Yann Sommer sur des têtes d’Alan Virginius et de Lukasz Lakomy.

Von Ballmoos arrête un penalty

Ces deux actions avaient été amenées par Jaouen Hadjam, ce latéral qui attaque à merveille mais qui défend parfois avec beaucoup trop de largesses. Comme à la reprise avec une faute inutile sur Denzel Dumfries sanctionnée d’un penalty. Mais heureusement pour l’Algérien, David Von Ballmoos était à la parade sur la frappe de Marko Arnautovic pour conserver ce score de 0-0. Et pour rappeler qu'il demeurait bien le no1 dans la cage bernoise malgré les ambitions clairement affichées par sa doublure Marvin Keller.

A l’heure de jeu, les Young Boys passaient à leur tour tout près de l’ouverture du score. Plein axe, Joël Monteiro gagnait un ballon avant d’armer une frappe repoussée par le poteau droit de Sommer. Toujours invaincu depuis le début de cette Ligue des Champions, le Bâlois est accompagné par cette chance qui sourit souvent aux grands gardiens.

ats/efas