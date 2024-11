YB veut enfin débloquer son compteur

Les Young Boys disputent mercredi (18h45 - RTS2) à Gelsenkirchen leur quatrième match de Ligue des champions. Les Bernois affrontent les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk.

Les deux clubs n'ont pas brillé jusqu'ici dans cette phase de Ligue, avec trois défaites pour YB, qui occupe le 35e et avant-dernier rang du classement, et deux revers et un nul pour le Shakhtar (29e). Autant dire que cet affrontement est attendu avec impatience de chaque côté.

Joël Magnin ne veut pas entendre parler de pression supplémentaire. "YB veut gagner chaque match, donc aussi contre Shakhtar", a lancé l'entraîneur bernois. Mais les faits et le classement ne mentent pas: en cas de nouvelle défaite, voire de match nul, les espoirs d'accrocher une place parmi les 24 premiers deviendraient très minces.

Nombreux blessés

YB déplore actuellement de nombreux blessés, notamment dans son secteur défensif avec huit absents. "On doit accepter la situation et en tirer le meilleur", a philosophé le Neuchâtelois. Pour étoffer le cadre, plusieurs joueurs des M21 ont fait le voyage jusque dans la ville de la Ruhr.

Cruellement battus dans les arrêts de jeu par l'Inter Milan lors de leur précédente partie, les Bernois espèrent éviter une nouvelle déconvenue. "Dans cette compétition, tous les adversaires sont forts. On a monté contre l'Inter qu'on pouvait faire une bonne performance. Il faudra répéter ça contre le Shakhtar pour prendre des points."

La délégation bernoise s'est envolée de Belp mardi à la mi-journée avec 22 joueurs à son bord. Dans le stade qui accueille habituellement Schalke 04, YB sera soutenu par 800 supporters.

