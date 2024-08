YB pour un immense exploit

Lanterne rouge de Super League, Young Boys signera-t-il mardi à Istanbul l’un des plus grands exploits de sa riche histoire? Eliminer Galatasaray ferait effectivement date.

Six jours après leur succès 3-2 au match aller, acquis sur un doublé de Joël Monteiro et sur un penalty de Filip Ugrinic, le coup est jouable pour les Bernois, dans un match à 19 millions. Malgré toutes ses individualités, Galatasaray a en effet laissé entrevoir bien des manques au Wankdorf, dus à la fois à un jeu collectif déficient et à une suffisance coupable.

Young Boys devra vraiment livrer le match parfait pour gagner un quatrième barrage de Ligue des Champions après ses succès contre le Dinamo Zagreb en 2018, Ferencvaros en 2021 et le Maccabi Haïfa l’an dernier. Ils n’ont toutefois pas encore apporté la preuve qu’ils étaient capables de bien défendre cette saison.

Quel gardien pour YB?

Mardi dernier, ils ont ainsi été incapables de neutraliser le joker Michy Batshuayi. Introduit à la 66e, le Belge a signé un doublé pour remettre son équipe dans le match. S’il est associé d’entrée de jeu avec Mauro Icardi, les défenseurs bernois risquent de traverser une soirée bien pénible.

La grande question est de savoir qui défendra la cage bernoise. Touché à l’épaule mercredi dernier, David Von Ballmoos a dû céder sa place à Marvin Keller, auteur d’une performance contrastée dans la mesure où il a réussi des arrêts déterminants avant que sa responsabilité ne soit engagée sur les deux buts de Batshuayi. S’il est titularisé, le Zurichois de 22 ans saura-t-il faire face à la pression de l’enjeu?

ats/btro