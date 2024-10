YB espère montrer un meilleur visage face à l'Inter de Yann Sommer

Le choc entre Barcelone et le Bayern Munich constitue l'affiche la plus alléchante mercredi. Les deux clubs comptent un succès et une défaite cette saison dans la compétition. On attendra aussi avec intérêt la confrontation entre Brest et le Bayer Leverkusen, deux équipes qui ont remporté leurs deux premiers matches. Cette rencontre mettra aussi aux prises deux Suisses, soit Edimilson Fernandes côté français et Granit Xhaka pour les Allemands.

Benfica et Zeki Amdouni comptent également le maximum de 6 points. Les Portugais semblent bien armés pour empocher une 3e victoire consécutive lors de la venue du Feyenoord, où évolue Jordan Lotomba. Manchester City, avec Manuel Akanji, partira largement favori devant son public lors de la réception du Sparta Prague.