Xhaka et le Bayer Leverkusen doivent se méfier du Bayern et de Dortmund

A Mönchengladbach, sous la houlette du Lucernois Gerardo Seoane, Nico Elvedi et Jonas Omlin tenteront de faire oublier une saison dernière très décevante. L'objectif est identique pour Edimilson Fernandes et Silvan Widmer à Mayence, Cédric Zesiger à Wolfsburg et Ruben Vargas à Augsbourg, qui espèrent ne pas se rapprocher de la zone de relégation comme au printemps dernier. Noah Loosli devrait, lui, lutter pour le maintien avec Bochum, l'équipe du néo-entraîneur Peter Zeidler (ex-Saint-Gall). Johan Manzambi et Bruno Ogbus, les deux internationaux juniors suisses du SC Fribourg, visent un maximum de minutes de jeu. Le second nommé a déjà été titulaire en Coupe le week-end dernier.