Vanessa Bernauer range ses crampons

Vanessa Bernauer (36 ans), 91 sélections en équipe de Suisse, se retire du football de haut niveau, selon une annonce de son club, le FC Zurich.

Bernauer a joué pour le FCZ de 2003 à 2010 et à nouveau à partir de 2022, fêtant quatre titres de championne de Suisse et une victoire en Coupe.

De 2010 à 2022, la milieu de terrain a évolué à l'étranger. Avec Wolfsburg, elle a remporté deux titres de championne d'Allemagne et quatre fois la Coupe, et a atteint deux fois la finale de la Ligue des champions. Avec l'AS Roma, elle a également triomphé une fois en Coupe d'Italie. Sous le maillot de l'équipe de Suisse, Bernauer a notamment participé à la Coupe du monde 2015 et à l'Euro 2017.

Le FCZ a annoncé que Bernauer resterait au club. Elle assiste dès à présent la directrice technique Monica Di Fonzo.

