Vallotto: "Cette victoire difficile fait du bien au moral"

Les Suissesses se sont montrées naturellement soulagées après leur court succès 2-1 contre la Hongrie dans un match pour le moins compliqué. En zone mixte, dans les couloirs du stade de Bienne, se mêlait la satisfaction de la victoire à la conscience du travail encore à accomplir.

SMILLA VALLOTTO (MILIEU): Mon association avec Ramona [ndlr: Bachmann]? On vient d'en parler après le match. On aime bien jouer ensemble, on se trouve toujours et on a une belle connexion. J'ai pris un peu plus de confiance après les premiers matches, j'ai envie de recevoir le ballon et je sais que je peux être dangereuse quand je l'ai dans les pieds. Cette victoire difficile fait du bien au moral.

Il y avait des phases de jeu qu'on n'a pas maîtrisées, sur lesquelles on doit encore travailler. On a manqué des passes faciles. Il faut aussi qu'on prenne des décisions plus rapidement. Viola Calligaris

VIOLA CALLIGARIS (DEFENSEUSE): On savait que ce ne serait pas facile, que ce serait notre rival principal. Il y avait des phases de jeu qu'on n'a pas maîtrisées, sur lesquelles on doit encore travailler. On a manqué des passes faciles. Il faut aussi qu'on prenne des décisions plus rapidement. Ce n'est pas toujours facile d'avoir le rôle de favorites, mais on a résisté aujourd'hui à cette pression et on a pu prendre les trois points. Le positif? Les deux buts, la victoire, quelques bonnes combinaisons, la performance des jeunes. Larina a aussi fait son premier match. Ce n'était pas simple pour elle parce qu'elle nous connaît depuis peu, mais elle a très bien joué.

MERIAME TERCHOUN (DEFENSEUSE): Je ne vais plus jamais rien dire contre les défenseuses. C'est incroyable le travail à faire. Je me sentais un peu perdue, mais mes coéquipières m'ont bien soutenue. J'avoue que ça court beaucoup. Le match n'a pas été simple. On était un peu trop ouvert au milieu en première mi-temps, on a perdu trop de ballons. C'était mieux après la pause. On s'est rapproché de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire garder le ballon, jouer proche l'une de l'autre. D'avoir un stade qui est plein c'est magnifique, ça touche au coeur.

Bienne, Ludovic Perruchoud