Vainqueur à Genève, Young Boys est champion pour la 17e fois

Antonio Marchesano (33 ans) continuera de porter les couleurs de Zurich. L'attaquant a prolongé son contrat d'un an, jusqu'à fin juin 2025, avec option pour une saison supplémentaire. Marchesano a rejoint le FCZ en 2016, en provenance de Bienne. Il a contribué à gagner la Coupe de Suisse en 2018 et le championnat en 2022. En 273 matches toutes compétitions confondues, il a marqué 64 buts et délivré 59 passes décisives.