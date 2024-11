Une première défaite pour Lugano

Le FC Lugano a concédé sa première défaite dans la phase de ligue de la Conference League. Les Tessinois se sont même lourdement inclinés 4-1 à Backa Topola face au FK TSC lors de la 3e journée.

Vainqueurs de leurs deux premiers matches, les joueurs de Mattia Croci-Torti espéraient poursuivre leur sans-faute face à l'actuel 9e du championnat de Serbie. Ils ont d'ailleurs très vite montré de bonnes intentions avec un tir armé - mais bloqué par Steffen - dans la surface adverse par Dos Santos après moins de 50 secondes de jeu.

Les choses se sont toutefois rapidement gâtées, Backa Topola monopolisant le ballon dans la première demi-heure grâce notamment à un pressing très haut. Et l'ouverture du score est tombée dès la 4e minute sur une somptueuse demi-volée de Petar Stanic qui n'a laissé aucune chance au portier luganais Amir Saipi.

Le FK TSC a ensuite enchaîné les occasions nettes. Mais Saipi a mis son veto avec notamment deux parades décisives sur des tirs de Stanic et d'Ifet Dakovac à la 27e. Et Lugano a peu à peu sorti la tête de l'eau, avec une première véritable occasion - et un but annulé pour un hors-jeu - à la 32e.

Réaction attendue face à La Gantoise

Mais le co-leader de la Super League a payé cash ses errements. Une remise de la tête complètement ratée par Hajdari a ainsi permis à Milos Pantovic de signer le 2-0 (59e). Et les Luganais ont témoigné d'un relâchement coupable après le 2-1, inscrit par Hadj Mahmoud (61e): Stanic a marqué le 3-1 quelque septante secondes plus tard, armant un nouveau tir imparable au coeur d'une défense apathique.

Cette défaite, scellée après un doublé de Pantovic (83e) qui a assuré le premier succès de son équipe sur la scène européenne, constitue un coup d'arrêt plutôt inattendu pour Lugano. Mais la formation tessinoise, qui accueillera La Gantoise à Thoune le 28 novembre lors de la 4e journée, reste bien placée pour disputer au moins les barrages d'accession aux 8es de finale.

ats/efas