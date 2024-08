Un vide à combler pour le PSG

Après avoir perdu en 12 mois Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG peut-il rentrer dans le rang? Cette interrogation nourrit les débats avant la reprise de la Ligue 1 vendredi.

Le départ au Real Madrid de Kylian Mbappé ouvre le jeu. A Monaco et à Marseille, on veut croire que le titre est à nouveau possible. Les Monégasques ne l’ont plus gagné depuis 2017 grâce notamment à la classe d’un junior nommé Mbappé, les Phocéens depuis 2010 avec Didier Deschamps à leur tête.

Capitaine, Denis Zakaria aura un rôle-clé au sein de l'effectif monégasque. [KEYSTONE - ALEJANDRO GARCIA]

Denis Zakaria taille patron

Cette saison 2024/2025 sera-t-elle celle de tous les bonheurs pour Denis Zakaria et Breel Embolo? Promu capitaine, le Genevois doit s’imposer comme le leader de cet AS Monaco qui retrouve la Ligue des champions. Blessé pendant l’Euro jusqu’au 1/4 de finale contre l’Angleterre - il a disputé les 23 dernières minutes -, il sera sur le terrain le 1er relais d’Adi Hütter, qui pourra s’appuyer sur un Embolo en pleine possession de ses moyens après une saison 2023/2024 quasiment "blanche".

Vincent Sierro est l’autre capitaine suisse de la Ligue 1. Avec Toulouse, le Valaisan poursuit des objectifs plus modestes. Une place dans la 1re partie du tableau suffira au bonheur du Téfécé.

agences/bur