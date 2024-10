Un match nul frustrant selon Ulisses Garcia

Toujours sans victoire en Ligue des Nations, la Suisse a cependant pris son premier face au Danemark à St-Gall. Menant par deux fois au score, les Helvètes ont toutefois concédé le nul 2-2. Au micro de RTSsport, Ulisses Garcia, Breel Embolo, Fabian Rieder et Murat Yakin ont partagé leurs impressions.

ULISSES GARCIA: "On avait à coeur de prendre les 3 points devant notre public. On a montré de belles choses, mais c'est frustrant d'encaisser 2 buts et de faire match nul... J'étais très heureux de pouvoir rejouer avec la Nati. C'est toujours une fierté. Le sélectionneur m'a dit ce matin que je commencerais la partie. Je continue de travailler dur pour aider mes coéquipiers de l'OM et de l'équipe nationale."

BREEL EMBOLO: "Nous ne sommes pas satisfaits du résultat, nous voulions prendre ces trois points à la maison. Nous avons changé notre formation et cela nous a aidé, il y a eu des actions des deux côtés et c'était un match intéressant. J'ai le sentiment que nous aurions pu remporter cette rencontre, l'égalisation danoise arrive trop facilement mais pour rester positif, nous sommes contents de prendre un premier point. Nous avons travaillé dur pour marquer le premier but et ils égalisent très rapidement, ce sont des choses que nous devons travailler. Nous sommes jeunes, il y a un nouveau système et une nouvelle équipe... je trouve que la mentalité était bonne ce soir."

FABIAN RIEDER: "C'est dommage car on a montré un meilleur visage que lors des précédentes sorties. C'était beaucoup mieux mais pas toujours pas suffisant pour empocher les 3 points. On a encaissé des buts bêtes. C'est le foot. On aurait pu marquer plus aussi."

MURAT YAKIN: "On est bien entré dans le match et avons affiché un bon état d'esprit. Dommage que tous nos efforts n'ont pas été récompensés par une victoire. On a beaucoup travaillé pour marquer le premier but. Condéder l'égalisation dans la foulée c'est regrettable. On n'a pas été attentif et les Danois ont su en profiter. On a voulu montré une réaction au niveau offensif. Il reste 2 matches à jouer. On a encore notre destin entre nos mains."

>> A lire aussi : Xherdan Shaqiri, Yann Sommer et Fabian Schär honorés, Un point qui ne suffit pas pour la Suisse et Le Portugal perd ses premiers points en Ecosse

efas