Un deuxième succès d'affilée pour Lausanne

Lausanne a fêté pour la première fois de la saison 2024/2025 de Super League deux succès consécutifs. A domicile, les Lausannois se sont imposés 3-0 contre Grasshopper grâce à un but d'Alvyn Sanches après seulement 2 minutes de jeu et des réussites de Kevin Mouanga et de Noé Dussenne.

Lausanne s'est montré solide défensivement en ne concédant pas le moindre tir cadré à son adversaire. Dominateurs, les Vaudois ont toutefois dû attendre la 80e pour marquer le but du break grâce à Mouanga avant d'enfoncer le clou à la 87e et un penalty transformé par Dussenne. Grâce à cette victoire, Lausanne compte 14 points et n'est toujours pas distancé dans la course au top-6. Au contraire, GC ne comptabilise que 8 unités et occupe l'avant dernière-place avec 6 unités de retard sur Saint-Gall, 6e, qui compte un match en moins. Bâle et Shaqiri humilient Winterthour Dans l'autre match qui a débuté à 18h, Bâle a humilié Winterthour 6-1, notamment grâce à une performance XXL de Xherdan Shaqiri. A la Schützenwiese, le Bâlois s'est fait l'auteur de 3 passes décisives et d'un but. Bâle n'a eu besoin que de 8 minutes pour ouvrir le score, Shaqiri trouvant Kevin Carlos pour l'ouverture du score. C'est ensuite Benie Traoré que l'ancien international suisse a servi pour le 2-0 à la 25e avant que lui-même n'inscrive le 3-0 à la 33e. En seconde mi-temps, les Bâlois ont encore aggravé le score par trois fois grâce à Romario Baro sur assist de Shaqiri à la 48e, un but contre son camp du portier Stefanos Kapino à la 57e et une réussite de Marin Soticek à la 72e. Au classement, Bâle remonte à la 3e place avec seulement 2 points de retard sur Zurich, qui compte toutefois un match en moins. De son côté, Winterthour reste lanterne rouge avec 7 unités et un différentiel de buts catastrophique de -17 (7 buts marqués pour 24 encaissés). Arrivé cet été, Ognjen Zaric sera-t-il encore sur le banc zurichois lors du prochain match? >> A lire aussi: : Yverdon gagne enfin à l'extérieur pza