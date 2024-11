Un choc Allemagne-Italie en quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations 2024/25 a donné lieu à des duels passionnants. L'Allemagne affrontera ainsi l'Italie.

La main innocente de Johan Djourou a donc tiré un "remake" de l'inoubliable demi-finale de la Coupe du monde 2006. L'Italie s'était alors imposée 2-0 et avait ensuite été sacrée championne du monde. Le vainqueur de ce quart de finale affrontera le gagnant de la rencontre entre le Danemark et le Portugal.

Les quarts de finale verront également s'affronter les Pays-Bas et l'Espagne d'une part, ainsi que la Croatie et la France d'autre part. Des duels qui ont constitué des affiches de finales de Coupe du monde, en 2010 lorsque l'Espagne a battu les Pays-Bas, et en 2018 lorsque la France s'est imposée face à la Croatie.

Les quarts de finale se dérouleront en matches aller-retour les 20 et 23 mars, les demi-finales en matches à élimination directe les 4 et 5 juin. La finale est programmée le 8 juin.

ats/alt