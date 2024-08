Un championnat plus ouvert

Les trois coups de la saison de la Women’s Super League, celle qui conduit à l’Euro 2025 que la Suisse organisera, seront frappés ce vendredi à l’occasion de la rencontre entre Bâle et les Young Boys, deux favoris à la course au titre avec Servette Chênois et Zurich.

Après le doublé du printemps dernier, Servette Chênois a recruté en France et en Italie pour être en mesure de disputer la phase de poules de la Ligue des champions. Mais les Genevoises feront face au niveau national à une concurrence plus affirmée. Bâle s’est considérablement renforcé pour la 2e année de l’Allemand Kim Kulig à la tête de l’équipe. Young Boys renforcé, quid de Zurich? Finaliste de la Coupe de Suisse, YB compte sur Iman Beney et Naomi Luyet, 2 joueuses de 18 ans appelées à s’imposer en équipe nationale, pour faire la course en tête. Zurich, en revanche, aborde cette saison avec des interrogations. Sans Fabienne Humm, Julia Stierli, Viktoria Pinter, Oliwia Wos et Marion Rey, le FCZ sera-t-il armé pour s’immiscer dans la lutte pour le titre? ats/bur