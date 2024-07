Trop de matches, joueurs et Ligues européennes contre la FIFA

Le syndicat des joueurs et l'association des ligues veulent saisir la Commission européenne pour une requête contre la FIFA et son calendrier trop chargé. Elles l'ont annoncé mardi dans un communiqué conjoint.

"Depuis plusieurs années, ligues nationales et syndicats de joueurs demandent à la FIFA de mettre en place une procédure claire, transparente et non-discriminatoire concernant le calendrier international", est-il écrit dans le communiqué de Fifpro Europe et European Leagues, ajoutant que "malheureusement, la FIFA a systématiquement refusé d'inclure les ligues et les syndicats dans son processus de décision".

"Au-delà de la saturation"

"Le calendrier international est désormais au-delà de la saturation", il est "devenu intenable pour les ligues nationales et dangereux pour la santé des joueurs", est-il ajouté dans le communiqué.

La FIFA a "invariablement favorisé ses propres compétitions et intérêts commerciaux", ont encore regretté la Fifpro Europe et l'association des ligues, visant notamment le futur Mondial des clubs à 32 équipes, nouvelle compétition organisée à l'été 2025 aux Etats-Unis.

ats/fg