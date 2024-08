Trois Suisses et un titre promis au Real et Mbappé

Plus fort sans doute avec les renforts de Robin Le Normand en défense, et de Julian Alvarez et Alexander Sorloth en attaque, l’Atlético Madrid peut-il remporter un 3e titre en l’espace de 11 ans? Avec Alvaro Morata parti au Milan AC et Antoine Griezmann qui aura un an de plus, une telle ambition semble utopique pour la formation dirigée par Diego Simeone depuis plus de 12 ans.