Toujours une longueur d'avance pour le Servette FC

Le derby lémanique a rappelé une vérité implacable: malgré ses limites actuelles, le Servette FC possède toujours une belle longueur d’avance sur le Lausanne-Sport.

Au Stade de Genève devant 12'185 spectateurs, les Grenat se sont imposés 1-0 pour retrouver avant les rencontres de dimanche son fauteuil de leader. Ce succès a été acquis sur une réussite de Dereck Kutesa à la 32e minute. L’international suisse a surgi au second poteau pour exploiter une déviation d’Alexis Antunes sur un corner botté par Julian von Moos. Malgré ses 2m01, le gardien Karlo Letica a témoigné d'une passivité coupable sur cette action.

Un Lausanne bien triste

Ce succès ne souffre aucune discussion. Avec Dereck Kutesa, Alexis Antunes et Timothé Cognat sans oublier le patron de la défense Steve Rouiller, le Servette FC possédait dans ses rangs non seulement quatre excellents footballeurs mais aussi quatre véritables leaders. Des leaders que l’on a vainement cherché dans le camp adverse. Le visage présenté par le Lausanne-Sport dans la rencontre le plus attendue par ses supporters depuis le début de la saison fut aussi triste qu’un hiver sans fin.

Même avec sa défense dépassée autour du capitaine Noë Dussenne qui a toujours accusé un temps de retard, la formation de Ludovic Magnin a toutefois pu entretenir l’espoir d’une égalisation jusqu’au coup de sifflet final. Les Genevois n’ont, en effet, pas su enfoncer le clou. La faute à un manque d’efficience dans le dernier geste, à la malchance avec une transversale pour Kutesa et à la... VAR qui a annulé une réussite d’Enzo Crivelli.

ats/efas