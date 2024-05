Toni Kroos prendra sa retraite après l'Euro 2024

Bayern Munich (10 trophées)

Champion d'Allemagne (3): 2008, 2013 et 2014.

Ligue des champions (1): 2013.

Supercoupe de l'UEFA (1): 2013.

Coupe du monde des clubs (1): 2013.

Coupe d'Allemagne (3): 2008, 2013 et 2014.

Supercoupe d'Allemagne (1): 2012.



Real Madrid (22 trophées)

Champion d'Espagne (4): 2017, 2020, 2022 et 2024.

de la Ligue des champions (4): 2016, 2017, 2018 et 2022.

Coupe du monde des clubs (5): 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022.

Supercoupe de l'UEFA (4): 2014, 2016, 2017 et 2022.

Coupe d'Espagne (1): 2023.

Supercoupe d'Espagne (4): 2017, 2020, 2022 et 2024.

Equipe d'Allemagne (1 trophée)

Vainqueur de la Coupe du monde (1): 2014.