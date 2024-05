Timothé Cognat: "Avec Servette, on a hâte d'y être, on a tous envie d'aller soulever cette Coupe"

Arrivé au Servette FC à l'été 2018, Timothé Cognat (26 ans) est l'un des symboles et l'une des âmes du club genevois, qui s'attaque à la finale de Coupe de Suisse dimanche contre Lugano (14h00 sur RTS 2). Un rendez-vous qui aiguise l'appétit du milieu de terrain français et de ses partenaires. Il s'est confié à RTS sport.

"Ouh là, ça va être long…" C’est dans un éclat de rire, en jetant un oeil sur nos feuilles, que Timothé Cognat aborde l’interview. Six ans après notre première rencontre, lorsque le milieu de terrain de 20 printemps tout frais arrivé au Servette FC semblait craindre comme jamais sa première sollicitation médiatique genevoise, l’intéressé a l’œil vif et l’humeur joyeuse. Le bonhomme est bien dans sa peau, bien dans sa tête et bien dans ses crampons. Idéal pour aborder la finale de Coupe de Suisse contre Lugano (dimanche 14h00 sur RTS 2) et d’autres thèmes. C’est parti!

RTSsport.ch: Timothé Cognat, vous avez envoyé Servette en finale de Coupe, avec votre but à Winterthour. Il y avait, dans cette action de la 88e minute, de la rage, comme l’envie de dire "non, n’allons pas en prolongations, n’allons pas encore perdre une demie…"

TIMOTHE COGNAT: C’est exactement cela! Il y avait beaucoup de rage dans cette action, sur ce but. Trop de fois nous avons vécu une demi-finale de Coupe et nous l’avons perdue. Personne ne voulait revivre pareil scénario. Nous voulions offrir ce rendez-vous au peuple genevois qui l’attendait depuis si longtemps. Je sentais qu’avec la saison longue et intense que le SFC a vécue, ça allait devenir compliqué en cas de prolongations. J’y suis allé et... ce but est tombé au bon moment.

Football, Coupe de Suisse: Timothé Cognat (Servette) revient sur son but décisif en demi-finale / RTS Sport / 1 min. / hier à 18:30

RTSsport.ch: Et dimanche, c’est peut-être "le" match de vos années genevoises…

TIMOTHE COGNAT: Cette finale constitue un rendez-vous particulier et important. Peu de joueurs chez nous ont disputé de tels matches. Je ne suis même pas sûr qu’il y en ait 2 ou 3 dans notre effectif. Maintenant qu’on y est, on hâte de la jouer. La Coupe, on aimerait tous tellement pouvoir la soulever!

RTSsport.ch: On se rencontre 11 jours avant ce match. N’avez-vous pas déjà des fourmis dans les jambes?

TIMOTHE COGNAT: Oui, l’attente est longue, on est pressés d’y être. On se demande d’ailleurs pourquoi on termine la saison aussi tard… Pour nous, le fait que notre exercice 2023/2024 ait été éprouvant amplifie le fait qu’on a vraiment envie de pouvoir jouer. Après, d’autres au sein du groupe diraient que ces 11 jours font du bien pour souffler un peu. Mais je crois que Servette et Lugano ont envie d’arriver au bout, mais en garnissant la vitrine.

RTSsport.ch: Le FC Lugano, justement, vous le connaissez bien. C’est une équipe embêtante à jouer…

TIMOTHE COGNAT: Au risque d’être grossiers, allons-y carrément: elle est vraiment chiante à jouer (rires)! Elle est très forte mentalement, très solidaire, très solide défensivement. Elle sait t’endormir en jouant sur un monorythme, mais est également capable d’accélérer en un rien de temps. C’est un danger permanent, avec de vrais bons joueurs. Ses résultats parlent pour elle.

Football, Coupe de Suisse: «On a hâte de jouer la finale», dit Timothé Cognat (Servette) / RTS Sport / 1 min. / hier à 18:31

RTSsport.ch: Peut-on considérer les Tessinois comme favoris, au vu notamment de leur expérience?

TIMOTHE COGNAT: Ca va être leur troisième finale de Coupe de Suisse, donc ils ont davantage d’expérience que nous dans ce domaine, mais je suis plutôt pour dire que c’est du 50-50. Parce que oui, tu peux avoir toute l’expérience que tu veux, tu peux être préparé comme jamais, tout peut arriver sur un match, car la réalité du terrain est autre chose. Il y a des rencontres où tout peut réussir à l’adversaire. Et puis, considérer que Lugano est la seule formation expérimentée est une erreur, car Servette n’est pas une équipe immature, pas une bande de mecs arrivée ici par hasard. Oui, Lugano a déjà vécu des finales, mais jusqu’à preuve du contraire, il en a aussi perdu…

RTSsport.ch: Quel regard portez-vous sur les dernières semaines du SFC, un peu plus compliquées que les précédentes…

TIMOTHE COGNAT: Je vais être franc: nous avons été déçus par nous-mêmes, ces dernières semaines. On a concédé des défaites évitables, qui nous ont touchés. Par moments, nous avons un peu perdu confiance. Nous étions aussi moins frais avec tous les efforts fournis en Europe. On a vu que Bâle avait également connu ça la saison dernière. Maintenant, à nous d’avoir la bonne approche mentale pour cette finale.

RTSsport.ch: Avant le creux de mars-avril, les fans ont rêvé du titre. Avez-vous d’énormes regrets de ne pas avoir pu le cueillir ou vous dites-vous qu’il manque encore un truc à Servette pour viser si haut?

TIMOTHE COGNAT: C’est un peu des deux, je crois. Parce que oui, il manque clairement quelque chose à Servette, sinon nous aurions été champions. Mais plus que de regretter des choses, il faut savoir féliciter les Young Boys qui, eux, ont su gagner les - passez-moi l’expression - matches de merde, ceux que nous n’avons justement pas été en mesure d’enlever. Après, il faut reconnaître que les Bernois ont été portés par leur expérience et leur contingent, plus solides. C’est un tout. Je pense toutefois que la saison que Servette vient de vivre a été très enrichissante et va énormément lui servir pour le futur.

RTSsport.ch: Quelques-uns râlent après vos derniers résultats, mais quelle saison mine de rien!

TIMOTHE COGNAT: Oh oui, elle a été incroyable! Je dirai qu’elle est dans mon sommet avec celle de la promotion en 2018/2019, car on avait alors un groupe d’exception et que vivre cela pour ma première saison pro était absolument génial. Mais là, si on gagne la finale – et je suis sûr qu’on va la gagner – ça va être incroyable! Si l’on prend déjà ces derniers mois, il y a eu tant de moments dingues; le match à Genk, celui dont l’on se demande encore aujourd’hui comment on a pu passer l’épaule, les rencontres face à la Roma, aux Rangers, la victoire à Razgrad… Dans les difficultés, le groupe a été exceptionnel. La saison a été formidable. Oui, elle aurait pu l’être encore plus en Super League, mais là, on a un match pour faire en sorte qu’elle le devienne encore davantage.

Football, Coupe de Suisse: Timothé Cognat évoque la «saison exceptionnelle» du Servette FC / RTS Sport / 1 min. / hier à 18:32

RTSsport.ch: Un petit bémol tout de même?

TIMOTHE COGNAT: Oui, le public. Même si on a un super noyau de fidèles, c’est dommage qu’on se retrouve avec un Stade de Genève rempli par 25-30'000 personnes un soir d’Europe et que trois jours plus tard il y en ait à peine 6'000. C’est un peu décevant pour nous, car on se donne à fond, pour chaque échéance.

RTSsport.ch: Voilà bientôt 6 ans que vous êtes au Servette FC et si on regarde ce laps de temps, on a l’impression que Servette et vous avez marché main dans la main, grandi ensemble, tous deux vécu une progression linéaire…

TIMOTHE COGNAT: Je me souviens de notre première interview, vous et moi, il y a 6 ans. J’étais arrivé en disant que j’étais venu ici pour prendre du temps de jeu, progresser, devenir adulte et grandir avec Servette. C’est ce que je suis parvenu à faire, justement car le club m’a permis de grandir avec lui. Il m’a donné le temps d’être plus mature sur le terrain, plus à l’aise dans le monde pro, dans le monde adulte, choses que tu ne connais pas en sortant de centre de formation. Je suis très heureux d’avoir pu saisir l’opportunité offerte par le SFC.

RTSsport.ch: Sachant que vous avez été capitaine des M17 français champions d’Europe en 2015, être un leader, montrer l’exemple, prendre des responsabilités, c’est inné chez vous?

TIMOTHE COGNAT: En réalité, ce qui m’avait permis de porter le brassard à l’époque, c’est ce que je faisais sur le terrain. Je suis aussi un leader à Genève par ce que j’apporte sur le rectangle vert, car en dehors, je ne gueule pas, je ne prends pas vraiment la parole. Même si oui, je suis toujours un peu ronchon (il sourit), toujours un peu énervé sur des détails, je ne suis pas du genre à élever la voix. Je mobilise davantage mes coéquipiers par l’exemple que je veux donner sur le terrain, par l’envie que je démontre. Après, je me force à parler un peu plus, à être un peu plus leader par la voix, ce qui me manque encore aujourd’hui. Reste qu’à mon sens, ce trait de caractère, on l’a ou on ne l’a pas.

Football, Coupe de Suisse: «Le club a su assurer une stabilité depuis 6 ans», lance Timothé Cognat (Servette) / RTS Sport / 1 min. / hier à 18:32

RTSsport.ch: Alain Geiger et René Weiler, vos deux seuls coaches à Genève, vous ont-ils poussé à prendre vos responsabilités?

TIMOTHE COGNAT: Tous deux ont contribué à me faire gagner en maturité. Pour parler d’Alain, il m’a donné une liberté, des responsabilités et une confiance incroyables. Il m’a laissé le temps de devenir ce que je suis. Je ne le remercierai jamais assez. Déjà de m’avoir accepté dans l’équipe alors que je n’avais jamais rien fait, puis de m’avoir soutenu. Il a toujours été derrière moi, m’a toujours poussé. Ensuite, René Weiler m’a encore plus responsabilisé. Il m’a permis de comprendre que je suis le seul responsable des choses que je fais et que si je voulais aller chercher plus haut, ce serait à moi, et à moi seul, de le faire, pas en comptant sur les autres. Il m’a également incité à tenter plus ma chance, à percuter et à dribbler davantage. En essayant, en réessayant, etc.

RTSsport.ch: Il y a cette autre qualité, vos trois poumons. Dites, vous n’êtes jamais fatigué?

TIMOTHE COGNAT: (il se marre encore) Ah si, ça m’arrive quand même… Bien sûr que j’ai parfois quelques périodes de "mou", mais il est vrai que j’ai toujours eu cette faculté à courir beaucoup et à enchaîner sans être épuisé et/ou en souffrance sur mon canapé ensuite. Je n’ai jamais vraiment dû travailler pour cela. C’est une chance.

Arnaud Cerutti

