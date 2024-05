Smilla Vallotto: "Il faut confirmer contre de meilleures nations"

Victorieuse de ses deux premiers matches de qualifications pour l'Euro face à la Turquie (3-1) et en Azerbaïdjan (4-0), l'équipe de Suisse de Pia Sundhage aborde sa double confrontation avec la Hongrie en confiance. Premier acte vendredi à Bienne (20h00/RTS 2).

Dans ce format hybride entre qualifications pour l'Euro 2025 et Ligue des nations, la Suisse, naturellement qualifiée d'office en tant que pays organisateur, vise un retour dans la Ligue A. Les choses ont bien commencé avec deux succès. Vendredi, la Suisse accueille son adversaire réputé le plus fort du groupe 1, mais les Hongroises ont manqué leur départ (une défaite contre la Turquie et un nul contre l'Azerbaïdjan).

Qualifs Euro 2025: Smilla Vallotto à l'interview / RTS Sport / 1 min. / hier à 22:02

Brillante à Bakou, où elle a inscrit son premier but sous le maillot national et délivré trois passes décisives, Smilla Vallotto espère poursuivre sur sa lancée dans le Seeland. "J'ai joué mon jeu", sourit avec humilité la native de Genève, qui a été élevée en Norvège et évolue actuellement à Hammarby en Suède. "Ce n'était pas la meilleure équipe du monde non plus, il faut confirmer contre des meilleures formations".

Parfaitement dans le rythme dans un championnat suédois qui vient tout juste de débuter (avril-novembre), Vallotto est en grande forme. Depuis sa performance azerbaïdjanaise, elle a fait trembler les filets deux fois et distribué quatre assists pour l'actuel quatrième de Damallsvenskan. Outre ses performances en club, sa relation avec le nouveau staff de l'équipe de Suisse contribue certainement à sa confiance. "On a une bonne connexion avec Pia (ndlr: Sundhage) et Lilie (Persson, l'assistante) qui ont aussi joué à Hammarby (des légendes dans le club basé à Stockholm). Je leur parle en norvégien et elles me répondent en suédois", se réjouit la milieu de 20 ans.

Gagner et engranger de la confiance en Ligue B, ça va faire du bien. Smilla Vallotto

Pas question pour autant de verser dans l'euphorie avant le premier duel contre les Hongroises. "Il faut jouer le match. Je pense que ça va bien se passer", glisse-t-elle. La Suisse a toutes les cartes en main pour peaufiner son jeu et ses automatismes après une année difficile. "On a plus envie de jouer en Ligue A bien sûr, mais gagner et engranger de la confiance en Ligue B, ça va faire du bien."

Repartir au bas de l'échelle semble offrir un socle idéal sur lequel Pia Sundhage pourra forger une nouvelle mentalité et peaufiner le jeu helvétique avant de très certainement défier des équipes réputées plus fortes à l'automne pour éprouver le travail mis en place. Dans ce cheminement, la technicienne suédoise de 64 ans pourra compter sur quelques joueuses appelées, tant par leur talent que leur caractère, à devenir des membres importants de l'équipe de Suisse ces prochains mois, ces prochaines années. Smilla Vallotto compte assurément parmi ses futures tenors.

Texte: Ludovic Perruchoud / Vidéo: Julie Lachenal