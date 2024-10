Sion toujours sevré de victoire

Sion n'arrive plus à gagner. A Tourbillon, les hommes de Didier Tholot ont concédé le nul 2-2 contre Saint-Gall. Les Sédunois sont désormais sur une série de 7 matches sans victoire en Super League (4 nuls et 3 défaites), leur dernier succès remonte au 10 août contre Winterthour (2-0).

Sion peut tout de même se satisfaire de ce nul, Saint-Gall a en effet eu une possession écrasante durant l'entier de la partie (65% contre 35%). Mais, si regrets il y a, ils sont à trouver dans l'incapacité de préserver par deux fois l'avantage au score.

Le 1-0 a été l'oeuvre de Dejan Sorgic, qui a donné l'avantage aux Sédunois à la 9e sur un superbe centre de Théo Berdayes. Les Brodeurs ont néanmoins vite réagi en égalisant via Willem Geubbels 6 minutes plus tard.

La transversale sauve Saint-Gall à la 93e

Sorgic a réussi à redonner l'avantage à ses couleurs à la 29e et les Sédunois auraient même pu faire le break à la 53e, mais la frappe de Théo Bouchlarhem s'est écrasée sur la barre transversale. Moins de 4 minutes plus tard, ça a été au tour des Brodeurs de voir le poteau les frustrer via une tentative d'Albert Vallci.

Saint-Gall a finalement obtenu l'égalisation à la 84e via Noah Yannick. Mais, au bout du temps additionnel, les Sédunois ont bien cru pouvoir enfin renouer avec la victoire, mais la frappe de Liam Chipperfield a été repoussée par... la latte avant de rebondir sur la ligne de but sans pour autant la franchir.

pza