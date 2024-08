Sion se fait peur contre Delémont

Le FC Sion a joué à se faire peur lors du premier tour de la Coupe de Suisse. Les Sédunois, auteurs d'un début de saison remarquable en Super League, ont dû attendre les tirs au but 1-1 (4-1 tab) pour s'en sortir face à Delémont, pensionnaire de Promotion League.

Delémont, qui avait sorti Saint-Gall et Lucerne la saison dernière, a pris l'avantage par Matthew Mäder (29e). Mais les Sédunois ont égalisé grâce à Dejan Djokic (53e). Le score n'a plus bougé ensuite, et la qualification pour les 16es de finale s'est jouée aux tirs au but.



Les visiteurs ont réussi leurs quatre premiers tirs, alors que les SRD en ont manqué deux (Georges Etienne Gomis sur la barre, arrêt de Lindner sur l'essai de Dennis Wyder). Sion a donc évité la peau de banane, mais il s'en est fallu de peu.

>> A lire aussi: : Young Boys trop fort pour Printse-Nendaz

ats/pza