Sion extatique, Servette et Lausanne assurent!

28'366 étaient présentes au Wankdorf pour assister à la victoire sédunoise.

Le résumé du match

Le néo-promu sédunois a réalisé le gros coup de la première journée de Super League. Les hommes de Didier Tholot se sont imposés au Wankdorf face au champion en titre Young Boys 2-1. Les Sédunois ont pourtant concédé l'ouverture du score dès la 16e minute. Sur une action tout en verticalité, Filip Ugrinic a lancé Joël Monteiro, qui a prolongé pour Silvère Ganvoula. L'attaquant de Young Boys n'a laissé aucune chance au portier sédunois Timothy Fayulu. Cette ouverture du score dès la 16e minute a dû ravir le nouvel entraîneur bernois Patrick Rahmen, passé de Winterthour à YB cet été. Mais combattifs et fidèles à leur identité de jeu qui leur a si bien réussi l'an passé, les Valaisans ont ensuite su trouver les moyens d'égaliser par l'intermédiaire de leur nouvelle recrue Dejan Djokic avant la pause (39e). Et grâce à l'aide bien involontaire de Jaouem Hadjam, expulsé pour un second avertissement à la 59e minute, les Sédunois n'ont pas manqué l'occasion de venir chercher la victoire en terre bernoise. A la 66e, Ylyas Chouaref a ainsi envoyé les Valaisans au 7e ciel, en battant un David von Ballmoos pas irréprochable.

La date: 17 août 1996

Cela faisait depuis le 17 août 1996 que le FC Sion ne s'était plus imposé dans la capitale face à Young Boys en championnat. A l'époque, le président du FC Sion était déjà Christian Constantin, et il avait 39 ans. Désormais âgé de 67 ans, "CC" n'a pas caché sa joie au micro de la RTS avec l'humour qu'on lui connaît: "Mais t'étais peut-être même pas né (ndrl: adressé au journaliste RTS)! La dernière fois qu'on a gagné ici c'était en '96, on avait fait le doublé, alors espérons qu'on puisse repartir dans le bon sens".