Sion en maîtrise, Servette et le LS au ralenti

Servette navigue en eaux troubles. Après un début de championnat en fanfare, avec trois victoires en trois matches (à Lucerne 2-1, à domicile contre Young Boys 3-1 et contre Yverdon Sport 3-2), les Grenat connaissent un passage à vide. Malgré un bon match nul à Braga 0-0, Servette a perdu contre un concurrent direct en s'inclinant au Tessin devant Lugano 3-1. Mais c'est surtout la défaite au Stade de Genève contre Bâle qui fait tache : un sec et sévère 6-0 qui restera dans les mémoires... S'en est suivi une cruelle défaite 2-1 au 3e tour préliminaire de l'Europa League lors du match retour contre Braga, qui pousse Servette à devoir signer un improbable exploit contre Chelsea, en barrage de Conference League. Ce Servette-là voit l'Europe s'éloigner à toute vitesse, et il s'agirait de ne pas perdre trop de plumes en championnat. Certes, le leader Zurich compte 10 points et l'équipe genevoise en a tout de même 9, mais avec un match en plus (5 matches de championnat disputés) et, surtout, l'impression de faire du surplace depuis quelques semaines. Et ce n'est pas la victoire en Coupe de Suisse 7-1 sur la pelouse du Signal FC Bernex-Confignon (2e ligue) qui va redonner aux Grenat leurs certitudes avant d'affronter l'ogre Chelsea à Stamford Bridge jeudi...

4e journée, Servette - Bâle (0-6): le résumé de la rencontre / Football / 2 min. / le 11 août 2024

La profondeur du banc grenat en question

S'il est une critique qui ressort plus que les autres, c'est bien celle de la profondeur du banc grenat, qui ne semble pas armé pour jouer sur trois tableaux (probablement deux, l'Europe étant quasi inatteignable). Tous les regards se tournent donc vers la direction et l'entraîneur. Quid du recrutement pour le club 17 fois champion de Suisse? Et, surtout, quid des départs? Enzo Crivelli, un temps annoncé en Turquie, semble finalement "parti" pour rester. Mais c'est surtout le cas de Dereck Kutesa qui interpelle.

Kutesa, le malade imaginaire?

Le numéro 17 des Grenat, excellent la saison passée (il a même été appelé par Murat Yakin en équipe de Suisse en mars), très performant depuis la reprise (4 buts inscrits), va-t-il rester dans la cité de Calvin? Annoncé comme étant malade par son club, le Genevois de 26 ans est pourtant entré en jeu en fin de match contre Braga (1 but marqué). Mais c'est surtout l'imbroglio autour de son état qui complexifie les choses. Son agent a déclaré sur les réseaux sociaux que Kutesa était à 100%, suscitant des interrogations quant à la communication du staff genevois, qui aurait décliné une offre d'Arabie saoudite pour son joueur. Et son agent de surenchérir, déclarant: "Tu as décidé de ne pas le mettre comme au premier match (ndlr: en s'adressant au coach servettien et en faisant référence au match aller à Braga), basta. La saison est longue". Peu rassurant...