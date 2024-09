Sion dans le rythme, Lausanne toujours irrégulier, Servette perd son titre et Yverdon en difficulté

Si la première saison dans l'élite d'Yverdon Sport avait tenu toutes ses promesses, la nouvelle saison de Super League des Vaudois risque d'être bien plus compliquée. Loin de leur niveau de la saison dernière, les hommes d'Alessandro Mangiarratti occupent déjà l'avant-dernière place du championnat après 7 journées, avec seulement 5 petits points.

La Coupe pour souffler un peu

Les Yverdonnois se sont néanmoins donné un peu d'air lors des 16es de finale de la Coupe, disposant du SC Emmen. Mais leurs difficultés à passer l'épaule face à un club de 2e ligue interrégionale (2-1) indiquent déjà que tout ne roule pas très bien du côté du Stade Municipal. L'ouverture du score des locaux après 3 petites minutes de jeu aurait pu rendre la soirée compliquée pour des Vaudois qui ont pu égaliser dès la 10e minute par Ntelo pour se rassurer. Le 2-1 inscrit par Komano à la 36e minute leur a ouvert les portes des 8es de finale, où ils affronteront le finaliste de la dernière édition, le FC Lugano. Un défi qui s'annonce compliqué...

1/16 de finale, SC Emmen - Yverdon Sport (1-2): les Vaudois s'imposent malgré une petite frayeur / Football / 3 min. / le 13 septembre 2024

Yverdon retombe dans ses travers

De retour en championnat, les Yverdonnois ont montré leurs limites dans le derby vaudois face au LS. Pas entrés dans leur match, les hommes de Mangiarratti étaient déjà menés de deux longueurs après 20 minutes sur des buts de Sanches (2e) et Okou (20e). Largement dominés, ils ont même concédé le 3-0 en début de seconde période sur un doublé de Sanches (56e) avant d'entretenir l'espoir grâce à un penalty d'Aké (77e). Toutefois insuffisant pour les coéquipiers de Paul Bernardoni, qui n'a pas mâché ses mots au micro de Blue Sport après la rencontre: "C'est insupportable! On fait de longues semaines de préparation où on est concentrés et impliqués et on arrive dans un derby comme celui-là et on ne fait rien! C'est un derby, à un moment il faut se faire violence!" Une saison qui pourrait mal tourner pour Yverdon.