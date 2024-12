Sion battu par Bâle au bout du suspense, Yverdon piégé par Lugano

Bâle a éliminé Sion en 8es de finale de la Coupe de Suisse. Les Rhénans se sont qualifiés 4-1 après les tirs au but, alors qu'il y avait 2-2 au terme des 120 minutes de jeu.

Le scénario est certainement cruel pour les Valaisans, mais il aurait fallu ne pas encaisser l'égalisation d'Anton Kade à la 86e. Seulement, d'une frappe magnifique, l'Allemand a pu battre Fayulu et envoyer son équipe en prolongations. Celles-ci n'ont rien donné et aux tirs au but, Marwin Hitz a bloqué les 2 premiers essais sédunois pour donner un avantage décisif aux siens.

Avant cette issue, Sion avait subi l'ouverture du score de Shaqiri à la 5e sur un magnifique coup franc subtilement brossé du gauche et qui a contourné le mur de Fayulu. Mais les Valaisans avaient relevé la tête et réussi à prendre les commandes grâce à un doublé de Bouchlarhem (29e et 38e). Par deux fois, les Bâlois se sont laissé avoir sur le côté droit. Les joueurs de Didier Tholot ont plutôt bien tenu le choc et fait déjouer ceux de Fabio Celestini. Seulement il a manqué un petit quelque chose en fin de partie.

Anthony Sauthier (droite) et les Yverdonnois ont dû s'avouer vaincus face à Lugano. [Freshfocus - Pascal Muller]

Yverdon piégé par Lugano

Spécialiste de la Coupe avec 3 finales consécutives, Lugano a dû attendre le dernier quart d'heure à Yverdon pour marquer. Cinq minutes après son entrée en jeu, Mahmoud a dévié victorieusement une passe de Mattia Zanotti (76e). Puis à la 83e, c'est Zanotti qui a marqué le 2-0 d'un tir dévié. Yverdon a eu ses chances. Mauro Rodrigues a touché le poteau à la 50e. Lugano n'a finalement fait la différence que sur la fin. Si l'on fait abstraction des finales, les Bianconeri sont invaincus pour la 18e fois en Coupe.

ats/bur