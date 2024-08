Servette vaillant mais logiquement battu à Stamford Bridge

Servette aura résisté durant une mi-temps contre Chelsea à Stamford Bridge en barrage aller de Conference League. Les Grenat se sont finalement inclinés 2-0 à Londres et devront réaliser un exploit retentissant à Genève dans une semaine pour continuer leur parcours européen.

Même si l'entame de Chelsea fut intense avec dix premières minutes presque irrespirables, la maîtrise affichée par les Genevois en première mi-temps a été remarquable.

Comme à Braga quinze jours plus tôt, ils n'ont rien cédé et auraient même pu ouvrir le score par Dereck Kutesa (14e) ou par Steve Rouiller (38e) avec un brin de réussite en plus devant le portier Filip Jörgensen.

Deux péchés de gourmandise à la relance

Seulement, deux péchés de gourmandise à la relance ont plombé les Grenat à la reprise. Une perte de balle de Rouiller a amené un penalty provoqué et transformé par Christopher Nkunku pour l'ouverture du score à la 50e. Quelques secondes plus tard, c'est Jérémy Frick qui a cette fois-ci été contré par Marc Guiu avant de rétablir la situation au prix d'un double arrêt miraculeux.

Le 2-0 est tombé à la 76e. Noni Madueke est parti dans le dos de Bradley Mazikou et n'a laissé aucune chance à au portier servettien. Malgré toute leur bravoure, les Genevois n'ont pas pu revenir au score. Il y a eu, certes, deux chances pour Jérémy Guillemenot à la 81e à la 96e, et une frappe de Tiemoko Ouattara déviée sur la transversale à la 86e. Sans succès.

Servette a été vaillant sur la pelouse de Chelsea mais, à l'image de Nkunku, les Londoniens ont été les plus rusés. [IMAGO - Michael Zemanek]

