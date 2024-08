Servette sombre à domicile contre Bâle

Quelques jours après son très bon match à Braga (0-0), le Servette FC a complètement sombré contre le FC Bâle au Stade de Genève. Les Grenat se sont inclinés... 6-0 et ont concédé leur 2e défaite d'affilée en Super League.

Au Stade de Genève devant 8327 spectateurs, les Grenat se sont inclinés devant un FC Bâle qui n’aurait jamais imaginé être convié à une pareille fête. Trahis par les largesses d’une défense orpheline de son patron Steve Rouiller suspendu, ils ont cédé sur des réussites de Thierno Barry (37e), de Bénie Traoré (46e) d’Albian Ajeti (63e et 75e), de Martin Sorticek (81e) et de Benjamin Kololli (87e). Les buteurs rhénans ont transpercé avec une facilité dérisoire une défense qui avait laissé ses fondamentaux à Braga. Il est vrai que jeudi au Portugal, elle était dirigée par Steve Rouiller qui est devenu ces derniers mois absolument indispensable.

Battus pour une deuxième fois de suite en championnat, le Servette FC jouera une grande partie de sa saison ce jeudi face à Braga en match retour du troisième tour préliminaire de l’Europa League après le 0-0 au Portugal. Un succès fera oublier les revers contre Lugano et Bâle et assurera surtout aux Grenat et à ses supporters de nouvelles soirées européennes enivrantes.

ats/tzing