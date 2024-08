Servette redescend sur terre, Yverdon dans le dur et Sion surprend

Les supportes ont assisté à un match nul et vierge.

Les Nord-Vaudois nagent en eaux troubles après les trois premières rondes de la Super League. Défaits successivement par Zurich (2-0) et par Servette (3-2), les hommes de Mangiarratti ont eu le mérite de parvenir à récolter leur premier point de cet exercice 2023/2024 en partageant l’enjeu avec Winterthour (0-0). A la Schützenwiese, les Vaudois ont su tenir le nul malgré les nombreuses possibilités des locaux. Carlos aurait même pu offrir la victoire à Yverdon dans les derniers instants du match, mais l’attaquant, qui pourrait quitter le club nord-vaudois prochainement, a trop tergiversé pour armer sa frappe.

Le joueur du match : Paul Bernardoni

Appliqué, sérieux, le portier nord-vaudois a réussi à garder sa cage inviolée. Même si son équipe a encaissé 5 buts en 3 matches, le Français s’est montré très à son affaire contre Winterthour. Sa parade à l’heure de jeu sur la tête croisée de Loïc Lüthi démontre toute l’étendue de son talent, et lui a permis de réaliser son premier blanchissage de la saison.

William le Pogam: «Être plus méchants offensivement»

Après le match, le capitaine yverdonnois William le Pogam s’est montré réaliste au micro de la RTS : «Je pense que c’était un match assez équilibré, les deux équipes ont eu leurs occasions, on voit à la fin on peut même le gagner avec Kevin Carlos donc il faut continuer sur ce chemin». Et de conclure, lucide : «Je pense que c’est positif, on ne s’est pas créé énormément d’occasions mais on a réussi à s’en créer, si on arrive à rester bon défensivement et à être plus méchants offensivement pour aller maquer des buts, on devrait faire des points». La semaine prochaine, les Yverdonnois recevront le champion en titre Young Boys, qui est lui aussi parvenu à engranger son premier point de la saison en faisant match nul à domicile contre Zurich (2-2).