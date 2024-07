Servette probablement face à Braga

En Conference League, la tâche sera plus difficile pour Zurich et Saint-Gall s'ils parviennent à passer le 2e tour contre les Irlandais de Shelbourne et les Kazakhs de Tobol respectivement. Le FCZ ferait probablement face au Vitoria Guimaraes (Portugal), qui ne devrait pas avoir de mal à battre Floriana (Malte), tandis que St-Gall aurait affaire à Riga (Lettonie) ou à Wroclaw (Pologne).