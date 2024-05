Servette prend confiance, le SLO finit sur une bonne note, Lausanne et Yverdon obtiennent le nul

3'242 personnes étaient présentes au Cornaredo.

Le résumé du match

Le Servette FC a fait le plein de confiance en allant gagner 2-0 au Tessin face au FC Lugano. Dans un match certes sans enjeu, tout étant dit au niveau comptable, René Weiler, l'entraîneur des Genevois, avait choisi de "jouer le jeu" en ne modifiant pas fondamentalement son équipe de base. Changement notable à signaler: la titularisation de l'attaquant de pointe Jérémy Guillemenot. Et c'est peu dire que le coaching du tacticien genevois s'est révélé inspiré, puisque le no21 des Grenat a su répondre présent. Tout d'abord dès la 4e minute, lorsque, sur une contre-attaque rondement menée, Guillemenot a pu ouvrir le score du pied droit sur un bon service du serial passeur Miroslav Stevanovic côté droit. Le but du break est arrivé peu après le début de la seconde période: sur une autre situation de contre, Dereck Kutesa a pu servir... Jérémy Guillemenot, qui est parvenu à tromper le portier luganais, cette fois-ci du pied gauche, à la 52e minute pour offrir la victoire aux Servettiens.

Super League, 38e journée: Servette remporte un match pour beurre contre Lugano (0-2) / Sport dernière / 4 min. / samedi à 22:50

Jérémy Guillemenot: "On ne peut pas tirer de leçons de la rencontre de ce soir"

Servette fait ainsi le plein de confiance avant de défier à nouveau le FC Lugano dimanche prochain, mais dans un cadre autrement plus important, celui de la finale de la Coupe de Suisse au Wankdorf de Berne, pour ce qui constituera le match le plus important de la saison pour les deux principaux contradicteurs du champion Young Boys.

Le double buteur du soir s'est montré lucide quant à l'impact de ce match sur la finale de dimanche au micro de la RTS: "La semaine prochaine ce sera totalement un autre match, on ne peut pas tirer de leçons de la rencontre de ce soir, aujourd'hui on a pris ce match comme il fallait le prendre, et on a emmaganisé de la confiance". Et de revenir sur sa performance: "Ça me tenait à coeur de finir cette saison comme ça, c'est vrai qu'elle a pas été évidente pour moi personnellement, mais au final finir sur une victoire ici à Lugano en marquant deux buts, je ne pouvais pas rêver mieux". Suffisant pour convaincre René Weiler de le titulariser dimanche prochain à Berne?