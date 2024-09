Servette pour le prestige, l'irrégularité de Sion et de Lausanne et la lutte d'Yverdon

Après un début de saison tonitruant ponctué de 3 victoires en 4 matches, les Sédunois peinent un peu plus, alternant le chaud et le moins chaud. Le moins chaud d'abord avec une défaite que les supporters sédunois auraient pu qualifier d'inquiétante face à GC (3-1). Un revers qui ne souffre aucune discussion tant les hommes de Didier Tholot avaient alors été dominés par plus fort qu'eux.

Sion n'est pas le petit poucet

Mais voilà, le FC Sion cuvée 2024-2025 a les armes pour rester en Super League, et de loin. Son début de saison le démontre, et son dernier match de championnat face à Bâle abonde dans ce sens également. Sérieux et appliqués, les hommes de Didier Tholot ont livré la marchandise pour égaliser après avoir rapidement concédé l'ouverture du score, avant d'obtenir le point du match nul (1-1). Surtout, ils ont fait preuve d'une rigueur défensive qui leur avait de concéder si peu de buts en Challenge League la saison dernière et d'être parmi les toutes meilleures défenses de Super League en ce début de saison. Une solidité qu'a tenu à souligner l'entraîneur, tout autant qu'à valoriser son équipe dans les lignes du Nouvelliste: "Nous avons répondu à la remarque qui fait du FC Sion une petite équipe et me saoule" a tonné le Forézien de naissance.

Une passe décisive pour... Fayulu

Si un joueur s'est fait remarquer, c'est bien Timothy Fayulu. Le gardien sédunois s'est fendu d'une... passe décisive sur l'égalisation valaisanne, après une splendide relance en direction d'Ilyas Chouaref, esseulé sur la gauche. La dernière fois qu'un gardien avait réalisé pareille performance, c'était le 9 octobre 2022, lorsque Jérémy Frick avait effectué une splendide relance en direction de Dereck Kutesa... esseulé sur la gauche.