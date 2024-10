Servette mate Zurich et prend la tête

Servette est le nouveau leader de Super League. Vainqueurs 3-1 du FC Zurich au Letzigrund, les Genevois passent devant leur adversaire du jour et possèdent désormais 2 points d'avance sur les Zurichois et Lugano.

Les deux premiers buts sont venus des pieds de Dereck Kutesa (32e/51e), le meilleur buteur du championnat (8 buts). Intenable, l'attaquant a été l'élément déterminant pour les visiteurs, qui ont encore augmenté leur avance grâce à un magnifique coup franc de Miroslav Stevanovic (65e). Le Bosnien s'est bien racheté de son incroyable loupé de la 49e alors qu'il était seul devant un but vide.



Les Zurichois ont été timorés et décevants, incapables de se montrer dangereux jusqu'au but de l'honneur signé Juan José Perea à la 91e pour ce qui était leur seul tir cadré du match. L'absence d'Antonio Marchesano, leur joueur le plus créatif, a pesé lourd.

ats/pza