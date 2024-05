Servette douché par YB, Lausanne se sauve, Sion fait la fête et le Stade Nyonnais finit par un festival

3'310 personnes sont venues à la Pontaise pour cette rencontre.

Le résumé du match

Le Lausanne-Sport évoluera toujours en Super League la saison prochaine. Il a acquis ce droit en remportant facilement le derby contre le Stade Lausanne Ouchy 4-0 à la Pontaise.

Face à son rival local, déjà condamné à la relégation en Challenge League, le LS a fait le travail avant même le repos. Kaly Sène (26e/35e) et Alvyn (42e) ont mis à nu les grosses lacunes de la défense du SLO, qui a désormais encaissé 76 buts depuis le début de la saison après la 4e réussite des hommes de Ludovic Magnin inscrite par Fousseni Diabaté (79e).

Football: Yverdon et le Lausanne-Sport assurent leur maintien en Super League la saison prochaine / 12h45 / 1 min. / dimanche à 12:45

Le mystère Kaly Sène

Kaly Sène a inscrit ses 11es et 12es réussites de la saison face au SLO. Un total qui lui permet de n'être qu'à deux buts des meilleurs buteurs du championnat, Kevin Carlos et Zan Celar.

Pourtant, l'attaquant sénégalais donne l'impression d'être capable d'encore plus. Son irrégularité ainsi que ses ratés devant le but (encore un face au SLO après 16 secondes de jeu) entachent une saison qui aurait pu être, pour lui, exceptionnelle. Mais avec ce qu'il a montré cette saison, dans une équipe qui plus est en difficulté offensivement (48 buts), le jeune attaquant de 22 ans montre bien qu'avec un peu plus de réalisme, il pourrait exploser aux yeux de tous comme étant l'un des tous meilleurs attaquants du championnat.