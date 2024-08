Servette défiera Chelsea en cas d'élimination contre Braga

Leader de la Super League, le FC Lugano connaît également son programme. S’ils éliminent le Partizan Belgrade, les Tessinois retrouveront le Besiktas Istanbul en playoffs de l’Europa League. S’ils échouaient devant les Serbes, leur qualification pour la phase de poules de la Conference League se jouerait contre les Danois de Silkeborg ou les Belges de la Gantoise.

Respectivement opposés au 3e tour préliminaire de la Conference League au Slask Wroclaw et au Vitoria Guimaraes, le FC Saint-Gall et le FC Zurich connaissent également leurs futurs adversaires en cas de succès: le perdant de la confrontation entre Trabzonspor et le Rapid de Vienne pour le FC Saint-Gall, le vainqueur de celle entre le Botev Plovdiv et le Zrinjski Mostar pour le FC Zurich.