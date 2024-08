Servette bat Chelsea mais est éliminé

Lugano n'a pas réussi d'exploit en playoffs retour d'Europa League. A Istanbul, les Bianconeri ont perdu 5-1 contre Besiktas (3-3 à l'aller). Les Tessinois sont ainsi reversés en Conference League. Quand Vladi, servi par Aliseda, a signé le 1-1 contre le cours du jeu à la 59e, Lugano a peut-être cru que le hold-up était possible. Mais les hommes de Mattia Croci-Torti ont vite déchanté. Besiktas a marqué trois fois en 6 minutes par Fernandes (65e), Silva (70e) et Immobile (71e), lequel avait ouvert le score dès la 7e. L'addition a été encore plus salée par Uncan (92e). Le verdict de cette rencontre est totalement justifié. Les Turcs ont largement dominé dès les premières minutes et auraient pu prendre le large bien plus tôt. Mais Saipi a réussi plusieurs parades et Papadopoulos a sauvé deux fois sur sa ligne.