Servette au sommet, Yverdon revit, Sion n'avance plus

Neuchâtel Xamax alterne le bon et le moins bon. Défaits par le leader Carouge 3-0 à domicile, les Rouge et Noir étaient parvenus à battre Schaffhouse 2-1 et continuent de se maintenir dans le bon wagon de Challenge League. Mieux, grâce à leur victoire 2-0 sur le terrain de l'AC Bellinzone, ils peuvent regarder sereinement le haut du classement et peuvent songer à s'établir durablement dans le trio de tête du championnat.

Football, Challenge League, 12e journée: Bellinzone – Neuchâtel Xamax (0-2): Xamax va chercher la victoire au Tessin / Sport dernière / 43 sec. / samedi à 23:00

"On a encore pas mal de boulot" résume Uli Forte

Interrogé dans les colonnes du Matin, l'entraîneur xamaxien Uli Forte est revenu sur les points positifs et négatifs de son équipe: "On se retrouve là où l'on espérait être, c'est vrai. Mais on a encore pas mal de boulot, explique Forte. On est d’ailleurs là pour ça. On doit notamment travailler sur ce qui ne va pas…"

Uli Forte est conscient des limites de son équipe. [KEYSTONE - VALENTIN FLAURAUD]

Une défense qui prend l'eau

Avec une vérité implacable: la défense neuchâteloise est vraiment à la peine. Avec 21 buts encaissés, c'est la pire du championnat après celle du Stade Nyonnais (25 buts encaissés): "Dans ce domaine, on se trouve encore en rodage, d’autant plus que l’on a mis du temps à trouver une défense, résume le technicien xamaxien. Et de conclure, lucide: "Carouge n’est certes pas premier par hasard, on voit que c’est une équipe qui fonctionne, où rien n’est laissé au hasard. Mais cela ne justifie pas nos propres errements. Si l’on encaisse chaque fois 3 buts, on ne peut pas imaginer en marquer quatre pour l’emporter". Le match à Bellinzone, où Xamax et Omeragic ont pu fêter leur 1er blanchissage de la saison, agira-t-il comme un déclic pour la défense neuchâteloise?