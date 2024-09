Servette accroché par Grasshopper

Servette a manqué de prendre provisoirement la tête de la Super League. En déplacement au Letzigrund, les Grenat ont été accrochés (2-2) par Grasshopper dans un match qu'ils ont terminé à 10 suite à l'expulsion de Gaël Ondoua à la 71e. Au classement, les Servettiens reculent au 3e rang, à deux longueurs de Lucerne et une unité de Lugano, qui compte un match en moins.

Profitant d'une certaine apathie de la défense genevoise, c'est Grasshopper qui a ouvert le score à la 23e via une tête de Mathieu Choimière sur corner.

Les Zurichois ont été d'ailleurs à un rien de doubler la mise, mais le tir de Choimière à la 26e s'est écrasé sur la latte de Jérémy Frick.

Premier but en SL pour Simbakoli

Après cette grosse occasion zurichoise, les Servettiens ont pris l'ascendant et ont rapidement égalisé grâce à Dereck Kutesa. Ils ont ensuite logiquement pris l'avantage dans les arrêts de jeu de la première période grâce à une tête d'Usman Simbakoli, qui a fêté au passage son premier but en Super League.



Et alors qu'ils n'ont pas réussi à se mettre à l'abri au retour des vestiaires, les Grenat ont fini par concéder l'égalisation sur une déviation malheureuse de Simbakoli juste devant Frick qui a permis à Lee Young-Jun de marquer le 2-2 à la 54e.

