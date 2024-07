Servette a réappris à gagner et ne veut pas s'arrêter là

Auteur d’une superbe saison 2023/2024, le Servette FC s'élance dans ce nouvel exercice avec un nouveau statut, celui de club qui peut à nouveau gagner. Au point de poursuivre sur sa lancée?

Depuis qu’il s’est patiemment reconstruit il y a près de 10 ans, le Servette FC n’a jamais parlé plus fort que les autres, n’a jamais eu les chevilles qui enflent. Alors ce n’est pas maintenant qu’il a une belle aventure européenne dans la besace et, encore mieux, une Coupe de Suisse en poche qu’il va commencer à bomber le torse ou à rouler les mécaniques. Surtout pas! Ce n’est pas la politique que l’on mène, chez les Grenat, et ça ne le deviendra pas ces prochains mois. Au Stade de Genève, on veut garder les pieds sur terre. Ce qui n’exclut toutefois pas d’avoir la tête dans les étoiles.

Rêver, oui, mais pas n’importe comment. Tel est sans doute le leitmotiv de René Weiler, brillant entraîneur de la saison passée devenu désormais homme fort du club en qualité de directeur sportif. Alors que d’aucuns l’avaient pris en grippe l’été passé avant même que la saison ne commence, le technicien zurichois est resté droit dans ses bottes, il a avancé ses pions et constitué un groupe de gagnants, capables de se hisser en 8es de finale de la Conference League, de titiller les mollets de Young Boys en championnat et d’aller conquérir la Coupe de Suisse. Fort. Très fort.

Le trio de tête... et mieux encore?

Mais qui veut grandir encore tient sans doute à ne pas s’arrêter là. Sous la houlette de Thomas Häberli, le SFC va tenter d’écrire un nouveau chapitre de sa belle histoire, en faisant mieux qu’inquiéter Young Boys ou rivaliser avec Lugano, l’autre grand prétendant au titre. "Mais attention, il ne faut pas voir trop loin non plus, tempère le nouvel entraîneur. D’abord, Servette doit s’établir dans le trio de tête. Il faut poursuivre ce chemin, progresser…"

Pour le moment toutefois, il est difficile de lire vraiment ce qui se tramera ces prochaines semaines dans l’horizon grenat. Comme pour les autres clubs de Super League, le marché des transferts a en effet été très calme – mais rien ne dit qu’il ne s’emballera pas tout prochainement. Reste que le principal pour les lauréats de la Coupe est d’avoir préservé quasi intact leur effectif. Les leaders (Frick, Rouiller, Séverin et Cognat notamment) sont toujours là, les révélations du dernier exercice (Antunes, Magnin, Mall, Tsunemoto…) aussi. Si la défense centrale demeure aussi solide que l’an dernier (quelle saison de Rouiller!), si Cognat demeure le métronome qu’il est, le club genevois peut espérer s’offrir de nouvelles émotions. A condition, bien sûr, qu’un vrai buteur sorte du vestiaire. Celui-ci sera-t-il l'une des deux jeunes nouvelles recrues, Victory Beniangba et Usman Sambakoli, ou est-ce que Jérémy Guillemenot pourra se muer en renard des surfaces après un premier exercice genevois en deçà de ses propres attentes?

La question turlupine les fans genevois. Mais elle trotte aussi dans la tête d’YB, Lugano, Bâle et consorts. Qui ont tous compris que, désormais, le Servette FC est redevenu un club qui sait gagner.

Arnaud Cerutti