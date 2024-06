Servette, 23 ans après

Servette remporte pour la 8e fois de son histoire la Coupe de Suisse! Au Wankdorf, les Servettiens ont battu Lugano 9-8 aux tirs au but (0-0) pour offrir au club son premier titre toutes compétitions confondues depuis 23 ans.

Joël Mall a détourné la... 24e frappe de ces tirs au but pour offrir à ses couleurs la Coupe de Suisse. L’Argovien a relayé Jérémy Frick juste avant cette séance. Il a eu le temps de détourner une frappe splendide d’Ignacio Aliseda qui aurait pu donner la victoire aux Tessinois dans les prolongations.

Joël Mall le héros

Lors de cette séance qui restera dans l’histoire, Joël Mall a paré 3 des 12 frappes adverses pour s’avancer comme le héros de cette finale et pour donner raison à son entraîneur René Weiler qui n'a pas hésité à tenter ce coup de poker audacieux.

Il s’est, notamment, interposé sur les tirs de Renato Steffen et d’Albian Hajdari qui auraient donné cette Coupe de Suisse au FC Lugano s’ils avaient été transformés. Lugano a raté lors de cette séance 3 balles de match, la première revenant au capitaine Jonathan Sabbatini qui n’a pas cadré.

Un match pauvre en occasions

Le round d’observation a été interminable. Trop bien en place, les deux équipes ont surtout cherché à défendre, à limiter les prises de risques pour ne laisser aucune ouverture à l’adversaire. Les Grenat ont eu des semblants d’occasions sur des erreurs d’Amir Saipi (15e) et de Hajdari. Les Tessinois ont dû attendre la 43e et une frappe de Steffen pour se créer leur première occasion.



La physionomie de la rencontre est demeuré la même après le repos. Un brin trop minimaliste, le FC Lugano a laissé sans trop forcer l’ascendant au Servette FC. Ce calcul aurait pu être fatal sans une prouesse de Saipi sur une frappe de Dereck Kutesa à la 64e. L’international avait tenté sa "spéciale", une frappe enroulée au second poteau, que le portier tessinois a dévié en corner magistralement.

Cette occasion en or a agit comme un électrochoc pour le FC Lugano. Les Tessinois sont enfin sortis de leur réserve pour semer à leur tour le danger devant la cage de Jérémy Frick avec une tentative d’Ignacio Aliseda après une action amenée par Steffen.

>> A lire aussi: : Un suspense insoutenable, le sacre mérité d'un collectif et un coup de poker gagnant

ats/pza