Sans idée, la Suisse subit la loi de la Serbie

La Suisse a concédé une troisième défaite en trois rencontres en Ligue des nations. Battue par le Danemark et par l'Espagne, elle s'est inclinée 2-0 à Leskovac face à la Serbie. Cette défaite hypothèque grandement ses chances de maintien en Ligue A.

Dernière de son groupe à désormais 4 points de la Serbie, elle devra impérativement battre le Danemark mardi à Saint-Gall pour entretenir l’espoir d’échapper à la relégation directe. Les Danois, qui ont pour leur part cédé la 1re place du groupe à l’Espagne, qui les a battus 1-0 à Murcie grâce à une réussite de Martin Zubimendi.



L’autogoal de Nico Elvedi pour l’ouverture du score juste avant la pause et le 2-0 presque improbable d’Aleksandar Mitrovic ont traduit bien les errements d’une équipe qui a perdu la flamme. Sans oublier le penalty raté de Breel Embolo à la 72e qui aurait pu la remettre sur les rails.

Malheureux Elvedi

Malgré une domination sans partage lors des vingt premières minutes et une occasion en or pour Breel Embolo à la 32e, la Suisse était bien menée au score à la pause. La faute à des sautes de concentration qui ont coûté des cartons jaunes à Silvan Widmer et à Nico Elvedi et conduit Michel Aebischer à commettre une faute presque inutile qui a provoqué le coup franc du 1-0. Botté par Lazar Samardzic, il a fini sa course dans la cage après une déviation malheureuse d’Elvedi.



Expulsé à Copenhague, le défenseur de Mönchengladbach traverse vraiment un début de saison difficile. Resté sur le banc durant tout l’Euro, il n’a dû sa place à Leskovac qu’au forfait de Denis Zakaria. A la peine dans les duels, il est bien le maillon faible d’une défense qui n’arrive décidément pas à offrir le moindre blanchissage à Gregor Kobel. Pour sa 8e sélection, le portier zurichois a, encore une fois, ramassé au moins une fois le ballon dans ses filets.

Une seule possibilité

Mais à la reprise, c'est bien lui qui a sauvé le 2-0 après une erreur de Manuel Akanji. Kobel a pu gagner son duel face à Luka Jovic et permettre à la Suisse de rester dans le match. Avec l'introduction de Fabian Rieder pour Silvan Widmer pour donner à Dan Ndoye le rôle de piston droit, Murat Yakin a pris une première mesure pour insuffler un nouvel allant. A la 54e, la Suisse a porté à son tour le danger avec une frappe de Xhaka repoussée par Predrag Rajkovic dans les pieds de Ndoye qui était toutefois hors-jeu. Cela a été la seule possibilité offerte aux Suisses de revenir à la hauteur des Serbes.



Déjà buteur contre la Suisse en 2018 à Kaliningrad et en 2022 à Doha, Aleksandar Mitrovic a enfoncé cette fois le coup juste après l'heure de jeu avec un but magnifique. L'ancien attaquant de Fulham a tout d'abord récupéré un ballon qui a semblé perdu sur le côté gauche pour fixer Akanji avant d'armer une frappe imparable.

>> A lire aussi: : Le Portugal gagne, Cristiano Ronaldo marque

ats/pza