"Sans Dan Ndoye, la Suisse a manqué de créativité, de percussion. C'est l'un des points noirs..."

L'ancien international suisse Sébastien Fournier, qui a notamment pris part à la Coupe du monde 1994 et à l'Euro 1996 avec l'équipe de Suisse, analyse pour RTS sport la première sortie post-Euro 2024 de la bande de Murat Yakin, marquée par une défaite hier soir au Danemark (2-0) et deux expulsions...

RTSsport.ch: Sébastien Fournier, premièrement qu'attendiez-vous de cette équipe nationale au sortir d'un Euro 2024 plutôt réussi?

SEBASTIEN FOURNIER: Après les importants départs à la retraite internationale de cet été (ndlr: Yann Sommer, Xherdan Shaqiri et Fabian Schär), je me suis surtout dit qu'il faut réussir la reconstruction, car mine de rien ce sont des piliers, sur comme en dehors du terrain, qui s'en sont allés. A mon sens, cela doit être la priorité de Murat Yakin: reconstruire pour assurer une continuité enthousiasmante de ce qui a été fait cet été.

RTSsport.ch: Et qu'avez-vous donc vu sur le terrain contre le Danemark?

SEBASTIEN FOURNIER: J'ai vu un typique match de rentrée, ce à quoi je m'attendais, avec malgré tout une équipe de Suisse qui, en termes d'organisation, a livré une première période de très bonne facture. Elle s'est montrée supérieure dans le jeu.

RTSsport.ch: Mais elle n'a pas su mettre de rythme...

SEBASTIEN FOURNIER: En effet. En dehors des expulsions, cela a été le gros point noir. La Suisse a manqué de créativité, a manqué de vitesse, a manqué de percussion pour réellement mettre en difficulté l'adversaire. On a pu voir combien Dan Ndoye manque à la sélection. Et forcément qu'à 10 ensuite, les affaires helvétiques ne se sont pas arrangées... Surtout que dans les 20-30 derniers mètres, les Danois étaient bien plus incisifs.

RTSsport.ch: Après avoir marqué à chacun de ses matches à l'Euro, la Suisse a été à côté de ses baskets dans les 20 derniers mètres...

SEBASTIEN FOURNIER: N'oublions pas qu'elle a tout de même eu une belle occasion à 0-0, mais Breel Embolo a fait une erreur technique au moment d'aller au but. S'il réussit son geste, la Suisse passe devant et cela change tout. Mais il est clair que l'équipe a été bien trop inoffensive.

RTSsport.ch: Avant le match, il y avait une certaine impatience à voir la prestation de Gregor Kobel. Il a eu de la peine sur son premier ballon, a été décisif sur le suivant, mais pas tout blanc sur le 1er but danois... Qu'avez-vous pensé de son match?

SEBASTIEN FOURNIER: Le cuir est quelque peu dévié sur le 1-0. Kobel ferme son angle mais subit la déviation. Je ne crois pas qu'on puisse lui jeter la pierre! Au contraire, il a gagné un formidable un contre un en première période, puis a encore longtemps retardé l'échéance, notamment sur un coup franc d'Eriksen. Je trouve qu'il a signé une bonne performance, qu'il a fait son match.

RTSsport.ch: Un mot sur l'expulsion de Nico Elvedi?

SEBASTIEN FOURNIER: Elle est logique, car Elvedi joue mal le coup, il se fait prendre en vitesse par Dolberg, qui n'est pourtant pas un joueur rapide. Nico était déjà limite depuis un bon moment. Là, il a précipité ce qui allait devenir la faillite suisse. En plus, derrière, le coach sort Vargas, qui aurait peut-être davantage apporté que Rieder à une Suisse en infériorité numérique.

RTSsport.ch: En plus d'avoir du déchet dans le jeu, Granit Xhaka s'est illustré par un geste stupide...

SEBASTIEN FOURNIER: Il n'était pas encore redescendu en émotions après l'action du 1-0 et a clairement commis une erreur en laissant traîner sa jambe sur Höjbjerg. Granit traverse peut-être une petite période délicate avec un Bayer Leverkusen qui doit confirmer sa grosse saison et qui vient de perdre son premier match de championnat depuis plus d'un an. Le capitaine suisse s'est laissé emporter par la nervosité. A l'inverse, Höjbjerg a, lui, su provoquer le destin puisque c'est lui qui a inscrit le 2-0.

RTSsport.ch: La Suisse n'a désormais plus Xherdan Shaqiri. Et on a vu que Dan Ndoye, blessé, a aussi beaucoup manqué... Quel joueur pourrait selon vous endosser le costume de poil-à-gratter?

SEBASTIEN FOURNIER: A mes yeux, en dehors de Ndoye, le seul qui a un peu de folie quand il est en forme, qui a cette insouciance bienvenue, c'est Zeki Amdouni. Il a fait ses preuves lors de ses premières sélections, lorsqu'il était en pleine confiance avec Bâle. Il a la gnac. A lui de retrouver tout cela à Benfica.

RTSsport.ch: Dimanche, ce sera l'Espagne au Stade de Genève (dès 20h30 sur RTS 2). L'équipe de Suisse va donc jouer sans Elvedi ni Xhaka. Cela permettra sans doute à Denis Zakaria d'être titulaire.

SEBASTIEN FOURNIER: Oui, et il va pouvoir faire étalage de son potentiel. D'autres aussi peut-être, comme Vincent Sierro. Ils pourraient avoir une chance à saisir. Cela peut être intéressant.

RTSsport.ch: Enfin, un petit mot sur Murat Yakin; il y avait beaucoup d'anti-Murat avant l'Euro. Moins après. Vous qui l'avez bien connu en tant que joueur, dans quel camp vous situez-vous?i

SEBASTIEN FOURNIER: J'observe cela avec beaucoup de recul, honnêtement. Je constate juste que l'arrivée comme assistant de Giorgio Contini a fait beaucoup de bien à Murat comme à l'équipe de Suisse. Giorgio le "challenge" un peu sur ses idées, sur son état d'esprit, sur ce qu'il a en tête. Ca permet au sélectionneur de réfléchir plus positivement. On a vu que le duo a très bien fonctionné à l'Euro. Et j'ai envie de dire que, hier soir encore, jusqu'à l'expulsion d'Elvedi, la Suisse était tactiquement bien mieux organisée que le Danemark.

