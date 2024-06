Saint-Etienne retrouve l'élite

Relégué en Ligue 2 en 2022, Saint-Etienne est de retour au sein de l'élite du football français. Vainqueurs 2-1 à l'aller du barrage contre l'antépénultième de L1, Metz, les Verts ont partagé l'enjeu 2-2 après prolongations en Lorraine.

Les Messins ont joué la quasi-totalité du match retour à 10, Diallo ayant été expulsé dès la 7epour un geste non maitrisé. Ils n'en ont pas moins pris l'avantage 10 minutes plus tard par Camara, puis doublé la mise à la 25e, grâce à un but de Mikautadze.

Les Stéphanois ont ensuite su réagir, via des réussites de Pétrot (35e) et de Wadji lors de la seconde prolongation (117e). Auxerre et Angers sont les autres équipes promues en Ligue 1.

ats/pza