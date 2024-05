Ronaldo sera présent, Rashford écarté

Cristiano Ronaldo fait partie des 26 joueurs sélectionnés pour le tournoi en Allemagne par le sélectionneur Roberto Martínez, contrairement à Marcus Rashford, qui figure pas dans le groupe élargi de l'Angleterre pour la préparation à l'Euro 2024.

"CR7" disputera donc son 6e Championnat d'Europe avec la sélection portugaise, un record. Âgé de 39 ans, Ronaldo a participé pour la 1re fois à la compétition en 2004 et a mené l'équipe nationale au titre en 2016. D'aucuns doutaient que Ronaldo continue à jouer avec l'équipe nationale après la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais il est resté un joueur-clé de l'équipe de Martínez. Le vétéran Pepe, le défenseur de Porto âgé de 41 ans, qui participera à son cinquième Euro, figure également sur la liste.

Rashford pas retenu par Souhtgate

Gareth Southgate, le sélectionneur des vice-champions d'Europe, a choisi de se passer des services de l'ailier de 26 ans, qui sort d'une saison décevante avec Manchester United. L'attaquant aux 60 sélections, cadre habituel des Three Lions, sort d'un exercice 2023/24 raté durant lequel il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives, loin des performances réalisées l'an passé (30 buts et 10 "assists").

Marcus Rashford n'entre dans les plans du sélectionneur Gareth Southgate. [KEYSTONE - GEORGI LICOVSKI]

"Ce sont des décisions difficiles à prendre. Dans le cas de Marcus, j'ai simplement le sentiment que d'autres joueurs dans cette zone ont fait de meilleures saisons. C'est aussi simple que cela", a déclaré Southgate qui, sur l'aile gauche, peut compter sur Anthony Gordon, Jack Grealish ou encore Phil Foden.

agences/bur