Rieder fait parler sa patte gauche et Zakaria honore son nouveau statut

Promu capitaine de l'AS Monaco en début de saison, Denis Zakaria a couronné son bon début de saison avec un but lors du nul 1-1 face à Lens, comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Le Genevois a placé un coup de casque imparable sur corner. Las, il a "offert" un penalty aux Lensois en fin de match pour une main malheureuse.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Un geste coupable qui ne remet toutefois pas en question sa performance convaincante. L'un des "détonateurs" du jeu monégasque "a imposé sa puissance dans l'entrejeu", selon L'Equipe qui lui attribue la note de 6 sur 10.

Constant et solide, le milieu répond pour l'heure à merveille à la confiance accordée par son coach qui confiait au quotidien sportif français en début de saison: "c'est un joueur clé, l'un des plus expérimentés que nous ayons. Il est sérieux, c'est un top joueur. Et j'aime aussi avoir une bonne connexion avec le capitaine". Les bases sont posées pour un exercice qui s'annonce prometteur pour le meneur du contingent helvétique sur le Rocher, qui compte également Breel Embolo et Philipp Köhn.