Revenu dans l'élite, Sion entend y marquer les esprits

Champion de Challenge League, le FC Sion a retrouvé sa "vraie" place en remontant dans l'élite. Le but des Valaisans est désormais d'y rester, mais aussi d'y réaliser quelque chose d'intéressant. Loin des polémiques.

Ce n'est pas un nouveau FC Sion qui déboule en Super League, mais un FC Sion différent de celui qui l'avait quittée sur une relégation et une blessure d'orgueil en juin 2023. Cette culbute a peut-être été un mal pour un bien pour le club valaisan qui, depuis, s'est (re)construit différemment, est devenu champion de Challenge League et a surtout emmené dans son sillage tout un peuple, redevenu fier d'être Valaisan et prêt à se laisser bercer par de douces soirées à Tourbillon. "On sort d'une très bonne saison, on a bâti quelque chose de solide, sur des bases saines et il faut continuer comme ça", relève ainsi le défenseur Numa Lavanchy.

Didier Tholot, maître d'oeuvre du FC Sion 2024, est toujours aux commandes et son groupe n'a que peu bougé. Le technicien français, qui a rapatrié Saintini et recruté le prometteur Djokic (Vaduz) et son ancien joueur Sow (Pau), entend s'appuyer sur les certitudes acquises au printemps, avec des hommes qui partagent ses valeurs. Reto Ziegler, Kevin Bua, Numa Lavanchy et Dejan Sorgic notamment devront porter le vestiaire et amener leur expérience à un effectif qui en manque peut-être un peu, mais qui a faim de réussite. "Nous sommes impatients d'entrer dans le vif du sujet", renchérit le no 14.

Une précieuse force collective

Sion, qui a rejoint Servette, Lausanne et Yverdon parmi les Romands de l'élite, espère bien se mettre en évidence et diffuser des frissons chez les gros bras de l'élite. Les belles émotions vécues la saison dernière en Coupe de Suisse, grâce notamment à l'élimination des Young Boys en quarts de finale, lui ont montré qu'il travaille dans la bonne direction, qu'il mérite de jouer à nouveau un rôle au plus haut niveau du football helvétique. "L'objectif est de réaliser une saison pleine, une saison qui a du sens, poursuit Numa Lavanchy. On sait que la force collective qui a été la nôtre la saison dernière peut aussi nous amener des satisfactions en Super League."

Pas question pour le moment de cibler une place au classement. Viendra ce qui viendra. Mais puisqu'ils avancent désormais en toute humilité, les pensionnaires de Tourbillon auraient tort de ne pas croire en eux. Ce qui est déjà une qualité qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'avaient plus, au printemps 2023.

Arnaud Cerutti