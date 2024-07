Près de 250'000 francs pour les clubs suisses féminins

La FIFA a redistribué environ 10 millions de francs aux clubs par le biais de son programme de répartition des bénéfices de la Coupe du monde dames de 2023. Ce montant a été réparti en 1041 clubs et 48 associations membres.

La part qui revient aux clubs suisses s’élève à près de 250'000 francs. Trente-neuf clubs ont été rétribués, dont le FC Zurich Frauen pour un montant de 76'700 francs, le Servette FC Chênois féminin pour 41'500 francs et le BSC Young Boys Frauen pour 19'200 francs.

Des plus petits clubs qui ont formé des joueuses appelées à disputer la dernière Coupe du monde ont également bénéficié de ce programme de répartition des bénéfices. Le FC Windisch a, ainsi, reçu 6900 francs pour la formation de Fabienne Humm et le Rot-Schwarz Thoune 5100 francs grâce aux passages dans le club d’Ana-Maria Crnogorcevic et de Gaelle Thalmann.

ats/bur