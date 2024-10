Portée par sa jeunesse flamboyante, la Suisse piège la France

Quel match! L'équipe de Suisse a livré une performance de premier ordre au Stade de Genève. Enthousiasmante par moments, courageuse toujours, elle a battu 2-1 la France de Wendie Renard, Delphine Cascarino ou encore Kadidiatou Diani. Même contre une équipe elle aussi en préparation, dont l'effectif a tourné et qui souffre de plusieurs absences de marque, le résultat n'est pas à prendre à la légère. Il valide les choix et le travail de Pia Sundhage, il confirme que cette équipe peut compter sur quelques joueuses d'exception à l'image de Naomi Luyet.

BELLE ENTAME. La Suisse, positionnée en 3-5-2 comme face à l'Australie, est très bien entrée dans sa rencontre. Agressive et généreuse, elle n'a laissé que des miettes d'occasion à la France et s'est ménagé quelques belles opportunités. Dès la 4e minute, la capitaine Lia Wälti a provoqué une faute à l'orée de la surface. Le coup franc n'a rien donné mais a témoigné des intentions helvétiques. Celles-ci ont été récompensées à la demi-heure de jeu. La Suisse a obtenu un penalty pour une faute de main concédée sur un corner. Ramona Bachmann n'a pas tremblé et réussi le parfait contre-pied pour inscrire son 60e but en 151 sélections. L'attaquante de Houston a par ailleurs réussi un très bon match.

Bachmann a parfaitement tiré son penalty. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

PIEGÉES. Seule ombre au tableau d'une première mi-temps exemplaire, dans la droite lignée de la solide prestation face à l'Australie: l'égalisation française. Dix minutes après l'ouverture du score, les Suissesses ont été piégées dans la profondeur. Julie Dufour a pu déborder et centrer en retrait. Cindy Caputo a prolongé et Kelly Gago a poussé le ballon au fond des filets pour marquer son premier but sous le maillot français. Rageant, car hormis cette action, la Suisse a bien verrouillé les espaces à l'image de Naomi Luyet et Noelle Maritz qui ont muselé Delphine Cascarino sur le flanc gauche de la défense.

PEPITE DE LUYET. La deuxième mi-temps a embrassé un scénario différent. Placée plus haut sur le terrain, la sélection de Laurent Bonadei a sevré la Suisse de ballon. Sous pression, les Suissesses ont souffert et résisté. Au plus fort de cette domination bleue, la lumière a jailli en contre. Entrée à la mi-temps, Iman Beney a placé une accélération et servi Smilla Vallotto, elle aussi entrée à la pause. La Genevoise a bien décalé Luyet qui s'est projetée dans la surface pour décocher un bijou de frappe enroulée dans la lucarne opposée (54e). Cinquième sélection, un premier but avec la Suisse absolument sompteux, concocté de surcroît par une jeunesse pleine de promesses: un moment fabuleux qui a enflammé le stade. Le public ne s'y est pas trompé et a acclamé la Valaisanne de 18 ans à la 75e, lorsqu'elle a cédé sa place à la revenante Lara Marti.

Naomi Luyet a réussi un superbe match récompensé par un magnifique but. [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

CONTRES PERCUTANTS. Confinée dans sa moitié de terrain, courageuse, la sélection de Pia Sundhage a subi tant et plus en deuxième mi-temps. Mais c'est elle qui s'est offert les meilleures occasions. A l'image de cette balle de break de la 68e sur un nouveau contre incisif. Un ballon sorti très proprement par Beney, une passe millimétrée de Bachmann et Alisha Lehmann est allée affronter la gardienne adverse. Son tir croisé a été sauvé sur sa ligne par Constance Picaud.

PUBLIC PRÉSENT. Pour la deuxième fois en quatre jours, la Suisse a attiré beaucoup de fans. Si le record établi vendredi au Letzigrund avec 14'360 spectateurs n'a pas été battu, 10'800 personnes ont garni les travées du Stade de Genève, soit la deuxième meilleure affluence pour un match féminin en Suisse. De quoi fêter dignement cette première dans l'écrin du Servette FC. Le public répond donc présent, même en Suisse romande. Le signal est très positif à quelque huit mois de l'Euro. A plus forte raison que la billetterie de l'événement fonctionne très bien.

Genève, Ludovic Perruchoud