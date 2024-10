Philipp Köhn n'est plus le gardien titulaire de Monaco

Philipp Köhn ne sera plus le gardien titulaire de l’AS Monaco. Le no3 de l’équipe de Suisse lors du rassemblement d’octobre doit céder sa place à Radoslaw Majecki.

L’entraîneur monégasque Adi Hütter a confirmé que le Polonais sera titularisé vendredi lors de la venue de Lille. Majecki s’était blessé à la cheville cet été. Il est désormais complètement rétabli.

"Philipp était notre no1 lorsqu'il est arrivé la saison dernière. Ses performances nous ont fait douter de lui. On a changé. Radek, devenu no1, a joué un rôle très important dans la qualification en Ligue des champions, explique Adi Hütter. Mais désormais, il est en forme et sera notre no 1. » L’ancien mentor ne cache pas que cette décision a été « difficile à prendre ».

Zakaria de retour

Philipp Köhn a livré 9 matches cette saison avec l’AS Monaco. Le bilan du portier de 26 ans est remarquable avec 7 victoires et 2 nuls. Adi Hütter confirme que l’ancien joueur de Wil « n’était pas heureux de cette décision ».

Par ailleurs, Denis Zakaria, absent du rassemblement de l’équipe de Suisse, tiendra sa place face à Lille. Le capitaine avait été touché au genou il y a 2 semaines contre Rennes.

agences/pza